WhatsApp’ta yapay zeka ile sohbet devri başlıyor

WhatsApp üzerinden yapay zeka ile sohbet devrinin başlayacağı bildirildi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Mark Zuckerberg, yapay zeka söz konusu olduğunda Meta'nın geride kalmayacağını açıkladı. CEO, şirketinin yeni bir üst düzey ürün grubu kurduğunu ve bu grubun üretken yapay zekayı hizmetlerine uygulamaya odaklanarak kullanıcılar için "keyifli deneyimler" sağlayacağını söyledi.

“İNSANLARA YARDIMCI OLABİLECEK”

Zuckerberg yaptığı açıklamada, yeni bir üst ürün grubunun kurulmasıyla şirket genelinde yapay zeka üzerinde çalışan ekiplerin bir araya getirileceğini söyledi. Bu sayede çalışmaların hızlanması hedefleniyor. İlk adım ise yaratıcı ve etkileyici araçlar oluşturmak olacak; uzun vadeli hedef ise "insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek yapay zeka kişilikleri" yaratmak.

Bu arada Meta’nın kuracağı bu üst ürün grubunun yöneticisi eski Apple yöneticisi Ahmad Al-Dahle olacak ve Meta’nın Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox'a rapor verecek.