Adıyaman'daki imam kendisine sorulan soruyla en büyük acıyı yaşadığını söyledi: Eşim enkaz altında doğurmuş göbek bağı bile ayrılmamış

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin etkilediği şehirlerden olan Adıyaman'da Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'un anlattıkları yaşanan acıyı ortaya çıkardı. Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve ailesinin yardımına giden imam Durmuş, yıkılan binadan arkadaşlarının yardımı ile önce oğlunu sonra da gelinini sağ çıkardıklarını söyledi. Durmuş, yaralı olan gelininin hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"YÜZLERCE CENAZE YAN YANAYDI"

8 yıldır görevli olduğu Yeni Mezarlık Camii'ne geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu söyleyen imam Durmuş, "en büyük acıyı tahminimce ben yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', Bu benim ablam', ' Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik." dediğini söyledi.

"GÖBEK BAĞI BİLE AYRIMAMIŞ, AYRI MI GÖMEYİM"

Durmuş, defin sırasında "Beni tanıyan bir arkadaş 'Hocam eşim depremde enkaz altında doğum yapmış. Göbek bağı bile ayrılmamış. Bebeğimi ayrı mı yoksa annesinin yanında mı defnedeyim' diye sordu. Kendi vicdanımın sesimi dinleyip 'Karışma, o annesi ile beraber olsun' dedim. Böyle bir acı yaşadık." diye konuştu.

"34 YAKIMINI KAYBETTİM"

Depremde 34 yakın akrabasını kaybettiğini aktaran Durmuş, "Cenaze namazlarını kılarken bu akrabalarımın hepsi önüme geldi. Onların da cenaze namazlarını kıldım. Yanımızda büyüdüler, hep beraberdik. Öğretmen, doktor, imam yüzlerce dostumu kaybettim. Çok büyük acı yaşadık." dedi.

"KENDİ KIYAFETLERİYLE DEFNETTİK"

Afette hayatını haybeden cenazeleri gerek kendi kıyafetleriyle gerek kefenle gerek cenaze torbasıyla yada battaniyeyle gerekse çöp poşetiyle defnettiklerini söyledi. Bu konuya dikkat çeken imam Durmuş, "Çünkü savaş, yangın, sel gibi felaketlerde şehit hükmünde olduğu için kendi kıyafetleri ile gömülebilir." dedi.