Ronaldo Beşiktaş ortaklığına 40 milyon Euro yatırdı. Kevin De Bruyne de marka elçisi oldu

Al Nassr'da oynayan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bir video oyunu geliştirme şirketine 40 milyon Euro yatırım yapma kararı aldı.

UFL şirketinin resmi hesaplarından haber flaş olarak duyruldu.

Yapılan açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarları için adil, beceriye öncelik veren bir oyun yaratmak amacıyla UFL'de birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ DA ORTAK

UFL'nin Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra futbol dünyasının önde gelen isimleriyle de ortaklıkları olduğu biliniyor.

Şirketle sözleşme imzalayan takımlar arasında Rangers, Celtic, Beşiktaş, Monaco, West Ham, Borussia Dortmund, Shakhtar ve Sporting da bulunuyor.

MARKA ELÇİLERİ DÜNYA YILDIZLARI

Geliştirilmekte olan platform aynı zamanda oyunu hayranlara temsil edecek Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alex Zinchenko ve Roberto Firmino gibi ünlü elçileri de yer alıyor.

UFL'nin gelecekte daha fazla ortak alarak büyümesi öngörülüyor.