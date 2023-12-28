Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı
Futbolda gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına çevrildi.

Riyad’da Al-Awwal Park’taki ezeli mücadeleyi 25 bin kişi canlı olarak takip edecek.

Cuma günü saat 20.45’te başlayacak mücadele ATV’den naklen yayınlanacak.

Daha önce 3 kez Almanya’da 1 kez de Katar’da oynanan Süper Kupa tüm tepkilere rağmen Arabistan’da düzenlenecek finalde sahibini bulacak.

Türkiye’den ünlü birçok ismin katılması beklenen finalle ilgili flaş bir tahmin geldi.

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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo Arap basınına konuştu.

Süperstar Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide favorisini açıkladı.

Ronaldo Al Awwal Park'taki dev finali izlemeye gideceğini söylerken “Favorim Galatasaray” dedi. Ronaldo böylece Sarı Kırmızılı takımı destekleyeceğini açıklamış oldu.

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