Ronaldo yeniden tahta çıktı. 2023’te zirvede tek başına kaldı

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Ronaldo yeniden tahta çıktı. 2023’te zirvede tek başına kaldı
Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile yapılan güçlü sözleşme sayesinde Ronaldo, 2017'den bu yana ilk kez uluslararası alanda en çok kazanan oyuncu oldu.

Forbes dergisine göre 2016 Avrupa şampiyonu, 2023 yılı boyunca yaklaşık 126 milyon euro (brüt) kazandı.

Geçen yazdan bu yana Beckham'ın kulübü Inter Miami'nin formasını giyen ikinci sıradaki Arjantinli Messi'den neredeyse altı milyon euro daha fazla.

Üçüncü sırada bir futbolcu daha var: Messi'nin eski kulübü Paris St. Germain'in forveti Kylian Mbappé , 111 milyon euro civarında gelir elde etti.

Roger Federer'in tenisi bırakmasıyla liste de değişime uğradı. İsviçreli oyuncu, son resmi kariyer maçını 2022'de oynamıştı ancak 2023'te yaklaşık 88 milyon euroluk gelirle yine de listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Listede 49'uncu sırada yer alan ilk kadın olan Serena Williams da mükemmel pazarlamadan yararlanıyor. Ancak "cinsiyetler arası ücret farkı" Williams’ı etkiliyor.

Federer gibi 23 kez Grand Slam kazananı da 2022'de kariyerine son veren Serena 2023'te hâlâ 41,5 milyon civarında gelir elde etti ve bu da onu yılın en çok kazanan sporcusu yaptı.

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