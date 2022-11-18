Zor günler geçiren Ronaldo'dan Pepe'ye olay el hareketi

Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala Portekiz Milli Takımını taraftarı turnuvaya uğurladı.
Taraftarı ile buluşarak Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Portekiz'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo taraftarlarla selamlaşırken takım arkadaşı Pepe'ye ilginç bir hareket yaptı.
Ronaldo'nun Pepe'ye yaptığı hareket kameralara yansırken Pepe'de bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Manchester ile mahkemelik oldu
Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. İngiliz ekibi oyuncuya dava açacağı konuşulurken Ronaldo Portekiz için Dünya Kupası'nda ter dökecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.