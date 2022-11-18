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Zor günler geçiren Ronaldo'dan Pepe'ye olay el hareketi

Portekizli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşına yaptığı el hareketi dünya gündeminde.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 23:04
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Ronaldo Pepe'nin poposunu elledi. Dünya bunu konuşuyor

Zor günler geçiren Ronaldo'dan Pepe'ye olay el hareketi
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Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala Portekiz Milli Takımını taraftarı turnuvaya uğurladı.

Taraftarı ile buluşarak Dünya Kupası yolculuğuna çıkan Portekiz'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo taraftarlarla selamlaşırken takım arkadaşı Pepe'ye ilginç bir hareket yaptı.

Ronaldo'nun Pepe'ye yaptığı hareket kameralara yansırken Pepe'de bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Manchester ile mahkemelik oldu

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. İngiliz ekibi oyuncuya dava açacağı konuşulurken Ronaldo Portekiz için Dünya Kupası'nda ter dökecek.


 

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