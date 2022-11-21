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Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması. ''Oyunculara benim hakkımda sorular sormayın''

Cristiano Ronaldo'nun Bruno Fernandes ile yaşadığı olay dünya çapında geniş yankı bulmuştu. Ronaldo bu konu üzerine açıklama yaptı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:30
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''Oyunculara benim hakkımda sorular sormayın'' Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması

Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması. ''Oyunculara benim hakkımda sorular sormayın''
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Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.

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