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Portekiz Gana'yı geçerken ecel terleri döktü

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Portekiz, Gana ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:59
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Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz Gana'yı 3-2 yendi

Portekiz Gana'yı geçerken ecel terleri döktü
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Portekiz, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken, Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Rafael Leao attı. Gana'nın golleri ise 73. dakikada Andre Ayew ve 88. dakikada Osman Bukari'den geldi.
Karşılaşmada Portekiz'in ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu ve tarihe geçti. 37 yaşındaki yıldız isim, daha önce 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupaları'nda ağları havalandırmıştı.

Bu sonucun ardından Portekiz, Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Gana ise ilk maçta puanla tanışamadı.
Portekiz, grubun ikinci karşılaşmasında 28 Kasım'da Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Gana, aynı gün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.
İlk maçların ardından H Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

1-Portekiz: 3 puan
2-Güney Kore: 1 puan
3-Uruguay: 1 puan
4- Gana: 0 puan

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