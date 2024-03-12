Ronaldo'nun kaçırdığı gol gündem oldu

Al-Nassr, ilk maçı 1-0 kaybettikten sonra rövanşta Al-Ain'i 4-3 mağlup etse de penaltı atışları sonucunda 3-1 yenilerek çeyrek finalde veda etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, kaçırdığı golle izleyenleri hayrete düşürdü.

60. dakikada maç 2-2'yken kaleciden dönen vuruş sonrası kale alanı içinde topla buluşan Portekizli yıldız, sol ayağıyla ağları sarsmak istedi ama olmadı.

Top direğin yanından auta çıktı.

Pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

DRAMATİK VEDA

Al-Nassr'ın normal süredeki gollerini Abdulrahman Ghareeb, Khalid Eisa (kendi kalesine), Alex Telles ve Cristiano Ronaldo atarken, Al-Ain'in gollerini Soufiane Rahimi ve Sultan Al Shamsi kaydetti.

Al-Nassr'dan Ayman Ahmed, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Al-Ain'in bir sonraki turdaki rakibi henüz belli değil.

RONALDO'DAN EMEKLİLİK SİNYALİ

Al Nassr'a katılmasının üzerinden bir yıl geçen Cristiano Ronaldo, takımıyla 50 maça çıkıp 42 gol attı. 39 yaşında olmasına rağmen formda olan Ronaldo'nun geleceği henüz netleşmedi.

2025 yazında Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtti.

Fabrizio Romano'ya göre Ronaldo, "Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum. Al-Nassr'ı temsil etmekten gurur duyuyorum ve sezonumuz şu ana kadar tüm turnuvalarda başarılı geçti." dedi.

40 yaşına girecek Ronaldo'nun futbolu yakın zamanda bırakmayı planlamadığı söyleniyor.