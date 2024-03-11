Ronaldo boştaydı. Neden almadınız

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Ronaldo boştaydı. Neden almadınız
Chelsea'nin eski savunma oyuncusu William Gallas, Cristiano Ronaldo konusunda kulübe tepki gösterdi.

Gallas, Manchester United'ın 2022 yılında Ronaldo'nun sözleşmesini sonlandırmasının ardından Chelsea'nin Portekizli yıldız için girişimde bulunmamasını bir hata olarak gördü.

Fransız eski futbolcu, "Chelsea, Ronaldo ile sözleşme yapmadı ve hata yaptı. Ronaldo serbest kalmıştı ve Chelsea onun için iyi bir alternatif olabilirdi.

Herkes, Ronaldo'nun soyunma odasında ne kadar etkili olabileceğini biliyor. Kazanma ruhu getirir ve bu takıma katkı sağlardı. Bu Chelsea'nin yaptığı bir hataydı" diye konuştu.

Manchester United'ın Kasım 2022'de sözleşmesini iptal ettiği Cristiano Ronaldo, 2023 yılının başında Al Nassr'a transfer oldu.

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