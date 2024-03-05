Ronaldo hayranlarını kahreden haber. Sevgilisi Georgina Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina

Rodriguez, futbol dünyasında gündem etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.

RONALDO'NUN NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Georgina Rodriguez, sahne arkasında yaptığı bir konuşmada, "Cristiano bir yıl içinde emekli olacak. Belki iki yıl, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Rodriguez'in bu lafları gündem oldu.

AL NASSR PERFORMANSI

Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 48 maçta 42 gol atarken, 13 asist yaptı.