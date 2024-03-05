Ronaldo hayranlarını kahreden haber. Sevgilisi Georgina Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı

Hamza Özalkuş
Ronaldo hayranlarını kahreden haber. Sevgilisi Georgina Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, yıldız futbolcunun ne zaman emekli olacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina

Rodriguez, futbol dünyasında gündem etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.

RONALDO'NUN NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI
Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Georgina Rodriguez, sahne arkasında yaptığı bir konuşmada, "Cristiano bir yıl içinde emekli olacak. Belki iki yıl, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Rodriguez'in bu lafları gündem oldu.

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AL NASSR PERFORMANSI
Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 48 maçta 42 gol atarken, 13 asist yaptı.

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