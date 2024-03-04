Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı

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Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı
Fransız eski futbolcu Frank Leboueuf, Cristiano Ronaldo'yu Ligue 1 için söylediği sözler yüzünden eleştirirken Portekizli yıldıza karşı sert çıkışı şaşkınlık yarattı.

Cristiano Ronaldo, önceki bir ödül töreni konuşmasında Suudi Arabistan futbolunun Ligue 1'den daha iyi olduğunu iddia etmişti.

Fransız eski oyuncu bu iddiaya tepki göstererek, "Ronaldo'nun Suudi Arabistan liginin Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu söylemesi beni kızdırdı. Sizce neden bunu Portekiz ligi için söylemedi de Ligue 1 için söyledi? Çünkü Lionel Messi, Ligue 1'de forma giydi." dedi.

RONALDO ŞAŞTI KALDI

Leboueuf, sözlerini şöyle sürdürdü: Oyuncu olarak ona büyük bir saygım var ama Ronaldo susun. Bu Ligue 1'e saygısızlık.

Bu sözler sonrası Ronaldo'nun büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

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