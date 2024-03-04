Adanalı Ronaldo Arabistan'da ortaya çıktı. Araplar gözlerine inanamadı

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo benzerliği ile ünlenen Adanalı Ronaldo lakaplı Gökmen Akdoğan, Ronaldo'nun maçını izlemek için Riyad şehrine gitti.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Adanalı Ronaldo, Riyad'da Araplar tarafından büyük ilgi gördü.
Al Nassr'ın stadyumu olan Al-Awwal Park'a giden Gökmen Akdoğan, Arap taraftarların şaşkın bakışları içerisinde fotoğraf çekildi.
Adım atmakta zorlanan Adanalı Ronaldo, neredeyse her taraftarlarla tek tek fotoğraf çekildi.
Ayrıca stadyum dışında video çeken Akdoğan'a büyük ilgi yaşandığı görüldü.
Görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Adanalı Ronaldo'ya bakan dönüp bir daha baktı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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