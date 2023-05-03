PSG taraftarından Messi protestosu: Paralı askerlerden bıktık

PSG'nin dünya yıldızı Lionel Messi'nin Arabistan'a gitmesinin ardından çıkan kriz taraftara da sıçradı. Kulüp binasının çevresinde yaptıkları tezahüratlar, sosyal medyada gündem oldu.

PSG taraftarından Messi protestosu: Paralı askerlerden bıktık

Fransa Ligi Ligue 1'de lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenip Avrupa arenasına veda eden PSG'de Lionel Messi krizi bitmiyor. Bu krize taraftarların Messi aleyhine tezahüratları da eklendi.

SEYAHAT PSG'Yİ RAHATSIZ ETTİ
Lorient'e ligde 3-1 mağlup oldukları maçın ardından Suudi Arabistan'a uçan Lionel Messi'nin bu seyahati, herhangi bir transfer söylentisini beraberinde getirse de marka elçiliği için gittiği ortaya çıktı. Öte yandan Sportif Direktör Luis Campos ve Teknik Direktör Christophe Galtier'i bu durum rahatsız etti. Sonrasında PSG, Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bıraktı. Messi iki hafta boyunca antrenman ve maçların bir parçası olamayacak. Ayrıca Arjantinli süperstar'ın 2 haftalık maaşı oyuncuya ödenmeyecek.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI
Öte yandan PSG'li taraftarlar da bu duruma isyan etti. Kulüp binasının çevresinde "Paralı askerlerden bıktık, Messi'yi kovmalıyız" diye bağırdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı buldu.

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