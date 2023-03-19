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Barinov'dan Beşiktaş açıklaması

Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Dimitriy Barinov Beşiktaş'la ilgili konuştu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:43
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Rus futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı

Barinov'dan Beşiktaş açıklaması
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Beşiktaş, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen 26 yaşındaki orta alan oyuncusu Dmitri Barinov'u transfer etmek için girişimde bulunmuştu.

Rus oyuncunun menajeri de teklif aldıklarını, ancak kabul etmediklerini açıklamıştı.

Bir açıklama da Barinov'dan geldi.

Barinov, Rus basınında yer alan haberde bu konudaki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kış transfer döneminde Beşiktaş'a gidemediğim için pişman olmadım. Fırsat vardı, ancak gerçekleşmeyen bu transferle ilgili kötü düşünceleri kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Önemli değil. Hala Avrupa'ya gitme isteğim var." 

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