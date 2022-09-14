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Rus işgalinden kurtarılan şehirde Zelenskiy gövde gösterisi yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, işgalden kurtarılan Harkiv bölgesindeki İzyüm şehrine geldi. Şehrin kurtarılmasında Müslüman Çeçenler ve Kırım Türkleri de görev aldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:46
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:47
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Rus işgalinden kurtarılan şehirde Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy gövde gösterisi yaptı

Rus işgalinden kurtarılan şehirde Zelenskiy gövde gösterisi yaptı
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Burada Ukrayna bayrağı yeniden kaldırıldı. Müslüman Çeçenler ve Kırım Türkleri, altı aydır Rus işgali altında bulanan şehrin kurtarılmasında görev aldı.

Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.



ZELENSKIY'DEN KIRIMLILARA MESAJ

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz." ifadelerini kullandı.



ZELENSKIY: "ONLAR YAPTILAR SADECE ONLAR"

AA'nın, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

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Insan
14.09.2022 15:06
Yanindada abd askerleri  
 
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