16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da toplu mezar bulduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 00:39
Takip Et

Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu

Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan geri aldıkları İzyum'da toplu mezar bulduklarını açıkladı.

TRT Haber'in aktardığına göre; Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Zelenskiy de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söylemişti.

ZELENSKİY İZYUM'U ZİYARET ETMİŞTİ

Açıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum kentini ziyaret etmişti.

RUS GÜÇLERİ İZYUM VE BALAKLİYA'DAN ÇEKİLDİ

Ukrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül'de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
1
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
2
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
3
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
4
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
5
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
7
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.