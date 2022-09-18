Putin heyettekilerle selamlaşan İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde şaşırtan olay

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rusya heyetindekilerle selamlaştı.

Kalın’ın selamlaşmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için bekleyen Putin, o sırada heyetle selamlaşan Kalın'ın karşısındakini öpmesine şaşırdı.

Görüntülerde Putin'in, Kalın'ın taklidini yaptığı görüldü.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne ilk kez "özel misafir" olarak katıldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin 2012'den bu yana teşkilatın "diyalog ortağı" olduğunu söyledi. Türkiye'nin, teşkilatın Enerji Kulübü Üst Düzey Grubunun Dönem Başkanlığını da üstlendiğini, 2017'de Grubun Üçüncü Yüksek Düzeyli Grup Toplantısı'na Ankara'da ev sahipliği yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatla Türkiye arasında belli bir müktesebatın oluştuğunu belirtti.

Şanghay İşbirliği Teşkilatının kuruluşundan itibaren gerek güvenlik, gerekse ekonomi ve ticaret alanlarında ciddi mesafeler katettiğini ve bu çerçevede genişlemesini sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Küresel ekonomide Asya kıtasının oynadığı belirleyici rol zaten ortadadır. Avrasya coğrafyasının yüzde 60'ını kapsayan teşkilat coğrafyasında 3,2 milyar insan yaşıyor. Teşkilat üyeleri 20 trilyon dolara ulaşan bir ekonomik büyüklükle küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 30'dan fazlasını üretiyor." dedi.