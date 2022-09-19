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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu: ABD'den müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi programında konuştu. Erdoğan, ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesini istedi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 05:02
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ABD'de katıldığı bir program konuşan Erdoğan Amerika'nın müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu: ABD'den müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini istiyoruz
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Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi programında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli güvenliği ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılığımız olsa da Biden ile birçok konuda mutabıkız" dedi. Erdoğan,  ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Sizler Türkiye'nin ABD'deki gönül elçilerisiniz, Türkiye'ye artan ilgide sizin payınız çok büyük.

Entegrasyonu kuvvetli şekilde destekliyoruz, vatandaşlarımız kendi değerlerine sahip çıkarak yaşadığı topluma uymalı.

Birliğimizi muhafaza etmeniz, ABD'li dostlarımızın tarihimizi iyi anlamasına yardımcı olur.

Milletimizle ilgili gerçeklerin ABD'de daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin görevi.

PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız.

Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

İslam düşmanlığı dünya genelinde artıyor, ABD'li müslümanlar da böyle saldırılara uğruyor.

Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır.

ABD ve Türkiye'nin kendi arasında çözemeyeceği sorun yoktur.

Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.

Milli güvenliği ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılığımız olsa da Biden ile birçok konuda mutabıkız.

Ukrayna konusunda verdiğimiz destek ortada, Tarım koridoru ile attığımız adım herkesin takdirini topladı. Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz.

20 yılda Türkiye'yi her alanda hayal edilemeyen seviyeye taşıdık, reformlarla sessiz devrime imza attık.

Mültecileri Ege'de boğan bir ülke yok, onları denizden toplayan bir Türkiye var.

Oy kullanarak Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir.

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