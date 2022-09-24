İbrahim Kalın'dan Putin'i kızdıracak sözler: Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Allah aşkına Türkiye'nin dış politikasının nasıl olduğunu çözen var mı

Erdoğan, "Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda "Ukrayna’nın yanında olduğunu" söyledi.

Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada “Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Kalın’ın söz konusu açıklamalarının, Erdoğan'ın askeri operasyonun başından beri izlediği barış ve denge politikasıyla çeliştiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın askeri operasyonunun başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin arabulucu konumunun altını çizmişti ve Türkiye’nin Rusya’yla siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerinin ‘ileri düzeyde olduğunu’ kaydetmişti.

ERDOĞAN 'DENGE POLİTİKASINA DEVAM' DEMİŞTİ

Erdoğan ayrıca, Sırbistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Batı’nın Rusya’ya yönelik politikalarını ‘tahrik edici bulduğunu’ söylemişti ve “Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Aynı ziyarette “Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil” diyen Erdoğan, bu ayın başında Rusya lideri Putin’le yaptığı görüşmede ise Putin’in tahıl koridoru eleştirisine hak vererek “Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil” demişti.