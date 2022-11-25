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Rus bombardımanının ardından Ukrayna uzaydan böyle göründü

Rusya işgalinin enerji altyapısını hedef alan saldırılarla devam ettiği Ukrayna'da birçok bölge karanlığa gömüldü. Ukraynanın karanlığa gömüldüğü anlar uzaydan kaydedildi...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:42
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Rus saldırısının ardından Ukrayna uzaydan böyle görüntülendi

Rus bombardımanının ardından Ukrayna uzaydan böyle göründü
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Rus güçlerinin kritik enerji altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehirler ve farklı yeri yerleşim yerleri karanlığa büründü.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Rusya'nın saldırılarının ardından karanlığa gömülen Ukrayna'nın uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri, ülkedeki sivil ve kritik altyapılara yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİLER YAŞANIYOR

Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipro, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi.

Rus güçlerin düzenlediği saldırılarda özelikle elektrik altyapıların hedef alınması sonucu Ukrayna'nın diğer şehirleri gibi Dnipro kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Nüfusu bir milyondan aşkın olan, Ukrayna'nın en büyük üçüncü kenti Dnipro'da sokaklar, caddeler ve evler karanlığa gömüldü.

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde meydana gelen elektrik kesintileri dolayısıyla şehirler ve kasabalar karanlığa teslim oldu.

Çatışmaların yoğun yaşandığı yaşandığı Bahmut'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kramatorsk şehrin sakinleri, elektriğin kesilmesi nedeniyle evlerinden karanlık sokaklara çıkmamayı tercih ediyor.

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