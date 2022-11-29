Ukrayna'dan Türkiye'nin darbe indirdiği terörist PKK'ya destek. Besle kargayı oysun gözünü

Ukraynalı ve uluslararası anarşist örgütlerin oluşturduğu “Ukrayna Direniş Komitesi” adlı örgüt, Ukrayna saflarında savaşıyor.

Rus güçlerine karşı çatışan örgütün bazı mensupları, eskiden terör örgütü YPG bünyesinde bulunan Amerikalı ve Batılı paralı askerlerden oluşuyor. Kimi savaşçılar ise doğrudan Ukraynalı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜE DESTEK

Ukrayna Direniş Komitesi, Türkiye’nin 450 PKK’lı ve Suriye uzantısı YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe – Kılıç harekatından sonra, YPG’ye destek mesajı yayınladı.

Ukrayna Direniş Komitesi, Rusça yayın yapan Telegram kanalı üzerinden şu ifadeleri kullandı ve bir fotoğraf paylaştı: "Halklara güç - imparatorluklara ölüm. Biji berxwedana Rojava (Yaşasın Rojava direnişi)"

Fotoğrafta, Ukrayna üniformalı iki askerin, söz konusu mesajın yazılı olduğu ve sözde örgüt bayrağı çizili olan bir mukavva parçası tutarak poz verdi.

(Rojava, Suriye'nin kuzeyinin Kürtçedeki adı)

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ

Ukrayna askerleri, Türkiye yerine terör örgütü PKK/YPG’ye destek mesajı yayınladı ancak kullandıkları en önemli teçhizatlar Türk üretimi. Türk silahları ve mühimmatları dışında savaşın başından bu yana Türk kamuoyu da Rusya'nın karşısında Ukrayna'nın yanında yer aldı.

Ukrayna’nın birçok önemli harekatta kullandığı ve hedef işaretlemede başrol oynayan Bayraktar TB-2 SİHA’ları, Türk üretimi.

Ukrayna ordusunun en çok beğendiği ve sıklıkla kullandığı, şarapnelden ve mermiden koruyan balistik yelekler, omuzluklar vs. “Made in Türkiye” damgası taşıyor.



Türk üretimi balistik yelek plakaları, mermilere ve şarapnellere karşı koruma sağlıyor.

Rusya’nın şifresini kıramadığı kriptolu telsizler ve iletişim araçları ASELSAN üretimi.

Ukrayna ordusu kendi sistemiyle uyumlu Türk yapımı 42 kilogram harp başlığına sahip çok namlulu roketatar mühimmatları aldı (TRLG-230 füzesi). Bu akıllı mühimmatlar, 70 kilometreye kadar ateşlenebiliyor ve hedefe doğrudan isabet edebiliyor.



Roketsan üretimi TRLG-230 füzesi

Ukrayna ordusunun, Rus kontrolündeki Harkov’u geri aldığı karşı taarruz harekatında, Ukrayna askerlerinin en güvendiği zırhlı araçlar ise Türk üretimi Kirpi zırhlı araçları oldu. Mayın ve tanksavar füzesine rağmen içindeki personeli hayatta tutabilen Kirpi, Batı tipi araçlara göre üstün bir koruma kabiliyeti göstererek, Ukrayna ordusunun adeta “belkemiği” oldu.



Ayrıca Ukrayna’nın Rusya tarafından imha edilen donanması, savaştan sonra Türk üretimi MİLGEM korvetlerine kavuşacak.