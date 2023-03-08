Gürcistan'da foncular ayaklandı. Ne kadar çok ajan varmış

Gürcistan Parlamentosunda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması, başkent Tiflis'te protestolara neden oldu.

Parlamento binasının önünde ve çevresinde toplanan çok sayıda gösterici, muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını tepkiyle karşıladı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu da bastıracağı yönünde tartışmalara neden olan yeni yasa tasarısını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Göstericiler, parlamentonun önünden ayrılarak Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Çevik kuvvet polisi, parlamento binası önünde ve çevresinde düzenlenen gösterilerde, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Bazılarının ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrağı taşıdığı pek çok gösterici gazdan dolayı etkilendi.

Hükümet, eylemlerde çok sayıda polis memurunun yaralandığını ve polis ekipmanlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Yeni yasa tasarısına göre finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Tasarı, uluslararası toplum tarafından da kınandı.

Öte yandan, Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart tarihlerindeki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova dünyadaki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Khalilova, Gürcistan'daki son gelişmeleri "An itibari ile Gürcistan" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

"AN İTİBARİ İLE GÜRCİSTAN"

Khalilova'nın paylaşımı şöyle:

"An itibari ile Gürcistan. On binlerce insan “yabancı ajanlar” yasasına karşı protestoya çıktı.

Gürcistan'da protestocular parlamento binasına girmeye çalışıyor.

Gürcistan: Hükümetin kabul ettiği “yabancı ajanlar” yasasına karşı halk protestoları devam ediyor.

İnsanlar meşhur “Putin h…lo” sloganını haykırıyor"