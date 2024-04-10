Rüşvet alan sporcuya 15 yıl men

Kaynak: İHA
Rüşvet alan sporcuya 15 yıl men
Bahis ve rüşvet suçlamaları ile karşı karşıya kalan Aaron Cortes 2039 yılına kadar men cezası aldı.

İspanyol tenisçi Aaron Cortes, adının bahis ve rüşvet suçlamalarına karışması nedeniyle 15 yıl spordan men cezası aldı.

İspanyol raket Aaron Cortes, bahis ve rüşvet suçlamalarının ardından 2039 yılına kadar spordan men cezası aldı. Konuyla ilgili Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'ndan (ITIA) yapılan açıklamada, Cortes’in hakkındaki para karşılığı maçların sonucunu belirleme, tenise bahis oynama, turnuva yetkililerine özel davetiye için rüşvet verme gibi suçları kabul ettiği belirtti.

ITIA, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 35 suçlamayı kabul eden 29 yaşındaki rakete 15 yıl spordan men ve 56 bin 250 doları ertelemeli 75 bin dolar para cezası verdi.

Dünya klasmanında en fazla 955. sıraya kadar yükselebilen sporcunun ITIA ile tam iş birliği yaptığını ve anlaşmaya varılan yaptırımı kabul ettiği aktarıldı.

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