Karabağ'da Ermeniler rahat durmuyor! Azerbaycan askerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı.

“ERMENİLERİN AZERBAYCAN ASKERLERİNE ATEŞ AÇMASI SONUCU İKİ TARAFTAN DA ÖLEN VE YARALANANLAR VAR”

Azerbaycan'ın İstanbul Eski Başkonsolosu İbrahim Nebioğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Karabağ'da yeniden çatışmalar başladı. Ölü ve yaralılar var. Bir süre, Rus barışı koruma birliğinin geçici olarak konuşlandığı Hankendi-Khalfali-Turssu yolu üzerinden Ermenistan'dan Azerbaycan'a askeri teçhizat, mühimmat ve insan gücü nakledildi.” dedi.

Nebioğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ermenilerin Azerbaycan askerlerine ateş açması sonucu iki taraftan da ölen ve yaralananlar var. Azerbaycan tarafı Rusya'dan Üçlü Bildirge'nin maddelerinin yerine getirilmesini talep etmektedir.”