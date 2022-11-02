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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile savaşı bitirme şartlarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Donbass ve Kırım'ı geri vermek istemeyecekse, bu savaşın bitmediği anlamına gelir dedi…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:45
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile savaşı bitirme şartlarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile savaşı bitirme şartlarını açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Rusya ile aralarındaki savaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

“Rusya  Donbass ve Kırım'ı geri vermek istemeyecekse, bu savaşın bitmediği anlamına gelir” diyen Zelenski  zaferden sonra atılacak ilk adımlardan birinin Kırım'a gezi olacağını açıkladı.

Zelenski  “Denizi görmek istiyorum. Ama kışın olmaz, kışın denizde ne yapılır ki ?” dedi..

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova Zelenski'nin açıklamalarını paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

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