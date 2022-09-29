Ukrayna’da tank düellosu

Rusya – Ukrayna Savaşı’nda iki ülkenin tankları, yüz metreden daha kısa bir mesafede karşı karşıya geldi.
Ukrayna tankı ateş açtı, ağaçların arasına çekilip pozisyon aldı.
Rus tankı, Ukrayna tankının dibine girdi, 10-20 metre mesafeden ateş etti. Tek atışla Ukrayna tankını imha eden Rus tankı, düelloyu kazandı.
Rusya – Ukrayna Savaşı’nda bu şekilde birçok tank düellosunun yaşandığı belirtildi.
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