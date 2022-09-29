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Dünyayı alarma geçiren istihbarat. Putin'in şeytani planı ortaya çıktı

Rus ordusunun, Ukrayna sınırları içinde kontrol altında tuttuğu bölgenin batısına düzenlenecek taktik bir nükleer saldırı aracılığıyla Ukrayna güçleri ile arasında bir tür 'ölü bölge' oluşturabileceği öne sürüldü. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:28
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Putin'in şeytani planı ortaya çıktı. Dünyayı alarma geçiren istihbarat

Dünyayı alarma geçiren istihbarat. Putin'in şeytani planı ortaya çıktı
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Rusya'nın, savaş halinde olduğu Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlediği referandumun yankıları sürerken, İngiliz basını savaşa dair çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

The Mirror'da yer alan habere göre, "İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütleri, savaşın 'devasa bir hata' olduğunun farkına varan Rus liderin, savaşı kendi lehine çevirecek bir saldırı hazırlığında olduğuna dair 'güvenilir istihbarata' sahip."

"ÖLÜ BÖLGE OLUŞTURABİLİR"

The Mirror'a konuşan İngiliz güvenlik kaynakları, son Ukrayna taarruzu sonrası seçenekleri azalan Rusya'nın, ilhak referandumu yapılan dört bölgenin batısına bir taktik nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

Habere göre Rusya, söz konusu bölgelerin batısına yönelik düzenleyeceği sınırlı bir nükleer saldırı ile Ukrayna ordusunun yaklaşmasını engellemek adına "radyasyonlu bölge" (ölü bölge) oluşturabilir.

Haberde yer verilen diğer bir endişe kaynağı ise Rusya'nın deniz haberleşme kablolarını hedef alması.

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Mustafa
29.09.2022 12:04
Batının da bir şeytani planı var mı acaba?  
 
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