Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile esir değişimi yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan müzakere süreci sonucu 100 Rus askerinin geri alındığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "100 askerimiz evine döndü. Bugüne kadar 3 bin 135 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında esir değişimi, son olarak 31 Ocak'ta yapılmıştı ve karşılıklı olarak 195 asker takas edilmişti.