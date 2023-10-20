İsrailli politikacı Rus devlet kanalında Moskova’yı tehdit etti: Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amir Weitmann, Rusya devlet kanalı yayınında Moskova'yı tehdit etti. Weitmann, "Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı.

İsrailli politikacı Rus devlet kanalında Moskova’yı tehdit etti: Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinden Amir Weitmann, Rusya devletinin televizyon kanalı Russia Today (RT) yayına katıldı.

Duvar’ın aktardığına göre, Rusya hükümetini tehdit eden Amir Weitmann, "Rusya Devleti tarafından fonlanıyorsunuz ve Rus propagandası yapıyorsunuz. Söylediklerinize dikkat edin. Biz bu savaşı bitireceğiz, kazanacağız çünkü güçlüyüz. Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek" dedi.

Sunucunun "Rusya bedel mi ödeyecek?" sorusu üzerine Weitmann, bağırarak şu şekilde konuştu:

"Rusya İsrail'in düşmanlarını destekliyor. Rusya, bize soykırım yapmak isteyen Nazileri destekliyor ve Rusya bunun bedelini ödeyecek. Şimdi beni dikkatle dinle: Bu Nazilerle işimizi bitireceğiz, ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız. Yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Geleceğiz ve Ukrayna'nın kazandığına emin olana kadar durmayacağız. Rusya'nın bedel ödediğinizden emin olana kadar durmayacağız. Siz ve İsrail'in tüm düşmanları Yahudilerin soykırıma uğraması için destek olan herkese bedel ödeteceğiz. Bunların hiçbirini unutmayacağız"

İsrail'de 6 partiden oluşan koalisyon hükümetinin en büyük ortağı seçimden yüzde 23.41 oyla birinci çıkan Likud olmuştu.

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
'FETÖ Borsası'ndan ceza alan savcı suçlamalara yanıt verdi: Mal varlığımdaki artışın kaynağı eşime ve kayınvalideme kalan miras Gündem
'FETÖ Borsası'ndan ceza alan savcı suçlamalara yanıt verdi: Mal varlığımdaki artışın kaynağı eşime ve kayınvalideme kalan miras
İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan ‘göçmen gemisi’ne dönüşler başladı Dünya
İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan ‘göçmen gemisi’ne dönüşler başladı
Ünlü hukukçu Ersan Şen af yasası kesinlikle çıkacak dedi: Meclis'e geleceği tarihi açıkladı Gündem
Ünlü hukukçu Ersan Şen af yasası kesinlikle çıkacak dedi: Meclis'e geleceği tarihi açıkladı
Gaziantep’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Yaşam
Gaziantep’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı
Denizden bu kez balık değil, ayı çıktı. ‘Ya nasip’ dediler, ağlarına takılana inanamadılar Yaşam
Denizden bu kez balık değil, ayı çıktı. ‘Ya nasip’ dediler, ağlarına takılana inanamadılar
Ürdün: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor Dünya
Ürdün: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor