İsrailli politikacı Rus devlet kanalında Moskova’yı tehdit etti: Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinden Amir Weitmann, Rusya devletinin televizyon kanalı Russia Today (RT) yayına katıldı.

Duvar’ın aktardığına göre, Rusya hükümetini tehdit eden Amir Weitmann, "Rusya Devleti tarafından fonlanıyorsunuz ve Rus propagandası yapıyorsunuz. Söylediklerinize dikkat edin. Biz bu savaşı bitireceğiz, kazanacağız çünkü güçlüyüz. Buradaki işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek" dedi.

Sunucunun "Rusya bedel mi ödeyecek?" sorusu üzerine Weitmann, bağırarak şu şekilde konuştu:

"Rusya İsrail'in düşmanlarını destekliyor. Rusya, bize soykırım yapmak isteyen Nazileri destekliyor ve Rusya bunun bedelini ödeyecek. Şimdi beni dikkatle dinle: Bu Nazilerle işimizi bitireceğiz, ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız. Yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Geleceğiz ve Ukrayna'nın kazandığına emin olana kadar durmayacağız. Rusya'nın bedel ödediğinizden emin olana kadar durmayacağız. Siz ve İsrail'in tüm düşmanları Yahudilerin soykırıma uğraması için destek olan herkese bedel ödeteceğiz. Bunların hiçbirini unutmayacağız"

İsrail'de 6 partiden oluşan koalisyon hükümetinin en büyük ortağı seçimden yüzde 23.41 oyla birinci çıkan Likud olmuştu.