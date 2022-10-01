Rusya'da savaşa gitmeyi reddeden rapçi intihar etti 'Öldürmeye hazır değilim'

Walkie sahne adını kullanan İvan Vitalyeviç Petunin'in, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde intihar ettiği iddia edildi.

27 yaşındaki müzisyenin cesedi Congressnaya Caddesi'ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.

Rapçinin intihar etmeden önce Telegram kanalında yayınladığı bir videoda, "herhangi bir ideal uğruna öldürmek istemediğini" söylediği aktarıldı.

Daha önce Rus Ordusunda görev yapmış ve bir akıl hastanesinde tedavi görmüş olan Petunin hayranlarına şunları söyledi: "Eğer bu videoyu izliyorsanız, artık hayatta değilim demektir. Cinayet günahını ruhuma yükleyemem ve yüklemek de istemiyorum. Hiçbir ideal uğruna öldürmeye hazır değilim."

Seferberlik ilanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm kanallarda yayınlanan halka seslenişinde ülke çapında kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik ilanından bu yana 194 binden fazla Rus vatandaşı Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye gibi vize sorunu olmayan ülkelere kaçtı.