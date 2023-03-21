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Rusya’dan Türkiye-Suriye-İran görüşmesi hakkında açıklama

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı için tarih belirlemek üzere görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:32
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Rusya’dan Türkiye-Suriye-İran görüşmesi hakkında yeni açıklama

Rusya’dan Türkiye-Suriye-İran görüşmesi hakkında açıklama
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Son dönemde normalleşmeye yönelik adımların atıldığı Ankara-Şam hattından yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, ülkesi ile Türkiye, Suriye ve İran arasında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı için tarih belirlemek üzere görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Reuters’a konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de geçen hafta gerçekleşmesi planlanan toplantının ertelendiğini belirtmişti.

Devlet haber ajansı RIA’da yayımlanan haberde Bogdanov’un “Henüz (tarih üzerinde) mutabakata varmış değiliz, o nedenle ertelenen bir şey de olmadı” dediği ifade edildi.

Bogdanov “Biz (toplantı) ne kadar erken gerçekleşirse o kadar iyi olacağı fikrinden yola çıkarak hareket ediyoruz. Ancak Suriyeli, Türk ve İranlı ortaklarımızın işleri ve takvimleri var. (Toplantı için) bir tarih belirlenmemiş olsa da koordinasyonu sürdüreceğiz” dedi.

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