Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Putin ile görüştükten sonra bu kararı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin tek bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

Esad, Erdoğan ile görüşmeyi dışlamadığını vurgularken, “Erdoğan ile görüşmemiz, Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi ve terörizme desteğin kesilmesi için net ve tartışmasız uzlaşmaya bağlıdır. İlişkilerimizin Suriye'deki savaş başlamadan önceki haline dönmesi ve Erdoğan ile görüşmemin gerçekleşebilmesi için tek seçenek bu" diye konuştu.

Ayrıca böyle bir görüşmenin değeri ve verimliliğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Esad, Suriye'deki savaşı bitirecek nihai sonuçlara yol açmayacaksa görüşmenin verimli olamayacağını söyledi.

Esad, Rusya'nın bu noktadaki arabuluculuğunun önemine de dikkat çekti.