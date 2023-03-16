16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Putin ile görüştükten sonra bu kararı verdi

Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Putin ile görüştükten sonra bu kararı verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:25
Takip Et

Rusya'ya giden Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

Esad Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı. Putin ile görüştükten sonra bu kararı verdi
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin tek bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

Esad, Erdoğan ile görüşmeyi dışlamadığını vurgularken, “Erdoğan ile görüşmemiz, Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi ve terörizme desteğin kesilmesi için net ve tartışmasız uzlaşmaya bağlıdır. İlişkilerimizin Suriye'deki savaş başlamadan önceki haline dönmesi ve Erdoğan ile görüşmemin gerçekleşebilmesi için tek seçenek bu" diye konuştu.

Ayrıca böyle bir görüşmenin değeri ve verimliliğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Esad, Suriye'deki savaşı bitirecek nihai sonuçlara yol açmayacaksa görüşmenin verimli olamayacağını söyledi.

Esad, Rusya'nın bu noktadaki arabuluculuğunun önemine de dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
1
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.