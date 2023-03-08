Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye - Suriye görüşmelerine katılacak ülkeyi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye görüşmelerine Rusya'nın yanı sıra İran'ın da katılacağını açıkladı ve "Moskova'da teknik toplantı için davet aldık" dedi.

Çarşamba günü Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlarının toplantısı için çalışmalar devam ediyor. 4'lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.

Rusya'dan gelecek hafta Moskova'da yapılacak teknik toplantı için davet aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonraki aşamada hepimizin uygun gördüğü bir tarihte Dışişleri Bakanları toplanabilir" dedi.

TÜRKİYE - SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye toplantısının savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla Moskova'da 3'lü formatta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 2 ay önce kardeşim Hüseyin, Ankara ziyaretinde kendilerinin de bu formata Astana’da olduğu gibi katılmak istediklerini bize söylediler. Türkiye olarak 'İran’ın katılmasının hiçbir mahsuru yoktur' dedik. Rusya’ya da 'İran’ın katılmasında bir mahsur yok' dedik, şimdi toplantı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Rusya’dan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi. Gelecek hafta için bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonra yani bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak yine hepimizin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir. Ama gelecek hafta Moskova’da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya’dan bir davet aldık, biz de bu toplantıya katılacağız" diye konuştu.

"İRAN KENDİ ROLÜNÜ ÜSTLENMEYE HAZIR"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da ikili konuları görüşme fırsatı elde ettiklerinin altını çizerek, "Engellerin kaldırılması konusunda neler yapılması gerekiyor onu görüştük. Gümrük ve transit ilişkileri görüştük. İran, bölgesel iş birliği çerçevesinde Suriye ile Ankara arasında farklı bakış açılarını gidermek için kendi rolünü üstlenmeye hazırdır. İran, her türlü 4’lü formata Tahran-Moskova-Ankara-Şam arasındaki formata hazır olduğunu beyan ediyor" dedi.