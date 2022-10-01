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Flaş... Ukrayna Rusya'nın ilhak ettiği bölgeyi geri aldı

Ukrayna Ordusu Mayıs ayından beri Rus işgali altında bulunan Donetsk bölgesi Liman şehrine girdi...

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:44
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Rusya’nın ilhak kararı sonrası Ukrayna ordusundan kritik hamle. İşgal altındaki liman şehrini geri aldılar

Flaş... Ukrayna Rusya'nın ilhak ettiği bölgeyi geri aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’da Kremlin Sarayı’nda imzaladığı kararnameyle Ukrayna’daki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakını açıkladı.

İmzayla Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın yaklaşık beşte birini ilhak etmiş oldu.

UKRAYNA’DAN KRİTİK HAMLE

Rusya’nın ilhak kararı sonrası Ukrayna ordusundan kritik hamle geldi.

Ukrayna Ordusu Mayıs ayından beri Rus işgali altında bulunan Donetsk bölgesi Liman şehrine girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Liman'dan çekildiğini resmen doğruladı…

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