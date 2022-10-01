Flaş... Ukrayna Rusya'nın ilhak ettiği bölgeyi geri aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’da Kremlin Sarayı’nda imzaladığı kararnameyle Ukrayna’daki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakını açıkladı.
İmzayla Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın yaklaşık beşte birini ilhak etmiş oldu.
UKRAYNA’DAN KRİTİK HAMLE
Rusya’nın ilhak kararı sonrası Ukrayna ordusundan kritik hamle geldi.
Ukrayna Ordusu Mayıs ayından beri Rus işgali altında bulunan Donetsk bölgesi Liman şehrine girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Liman'dan çekildiğini resmen doğruladı…
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