Rusya’ya komşu Estonya ve Letonya sınır güvenliğini arttırdı

İngiltere, Rusya genelinde karışıklık çıkma riski olduğunu belirtirken, Elysee Sarayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Rusya’da paralı asker grubu Wagner ile Moskova yönetimi arasında yaşanan krizi Avrupa ülkelerinden açıklamalar geliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'daki durum nedeniyle bu sabah Başbakan, Milli Savunma Bakanlığı ve müttefiklerizle istişarelerde bulunduk. Doğu sınırımızın ötesindeki gelişmeler sürekli izleniyor” ifadelerini kullandı.

LETONYA VE ESTONYA SINIR GÜVENLİĞİNİ ARTTIRDI, “SEYAHAT ETMEYİN” ÇAĞRISI YAPTI

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise açıklamasında, “Rusya'da son dönemde yaşanan olayları dikkate alarak Letonya vatandaşlarını Rusya ve Belarus’a seyahat etmemeleri ve orada bulunanlara bir an önce bu ülkeleri terk etmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Rusya'daki olayların gelişimini dikkatle takip ediyoruz. Devlet yetkilileri şu anda durumu değerlendiriyor ve gerekli ek güvenlik önlemlerini alıyor” ifadelerine yer verdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas konuyla ilgili açıklamasında, sınır güvenliğinin güçlendirildiğini belirterek komşu Rusya'ya seyahat etmeme çağrısında bulundu. Kallas, “Estonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Ülkemize doğrudan bir tehdit olmadığını garanti edebilirim. Sınır güvenliği güçlendirildi. Ayrıca halkımızı Rusya'nın hiçbir yerine seyahat etmemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

MACRON DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Elysee Sarayından yapılan açıklamada da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya'daki durumu yakından takip ettiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Ukrayna'ya verilen desteğe odaklanmaya devam ediyoruz" denildi.

İNGİLTERE, RUSYA GENELİNDE “KARIŞIKLIK” RİSKİ KONUSUNDA UYARDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya genelinde karışıklık çıkma riski olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Rostov bölgesinde askeri hareketlilik ve ülke çapında daha fazla karışıklık çıkma riski var” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)