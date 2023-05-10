Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ödemelerin ötelenmesi için Rusya ile anlaşmaya vardığını geçen hafta açıklamıştı.

Bunun üzerine, Reuters’te yer alan habere göre, 600 milyon dolar tutarındaki ilk ötelemenin kısa süre önce yapıldığını, ödemenin 2024 yılına ertelendiği açıklandı.

2024 YILINA ERTELENDİ

Konuyla ilgili yer alan haberde, “Gazprom ile yapılan görüşmelerde doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindi. Ödemesi yapılamayan bir ödeme olmadı bugüne kadar. Hep ödeme yapıldı. Şu anda resmen 600 milyon dolarlık ödeme gelecek yıla ertelendi. Fiyatlardaki artış bunda çok etkili oldu. Gazprom da bunu anlayışla karşıladı. Çünkü spot gaz alınması maliyetleri yükseltti” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, “İlerleyen aylarda da gaz ödemelerinde biraz erteleme imkanı var… Bu tutar 3 milyar doların üzerinde olabilir… 4 milyar doları da bulabilir. Bu tutar dünya ekonomilerindeki durumdan, petrol ve gaz fiyatlarındaki değişime, savaşın durumuna kadar pekçok faktöre bağlı” denildi.

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada “Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı” demişti.