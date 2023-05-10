Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaz için yapacağı ödemeye ilişkin erteleme kararı geldi. İlk ödemenin 2024’te yapacağı belirtildi.

Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ödemelerin ötelenmesi için Rusya ile anlaşmaya vardığını geçen hafta açıklamıştı.

Bunun üzerine, Reuters’te yer alan habere göre, 600 milyon dolar tutarındaki ilk ötelemenin kısa süre önce yapıldığını, ödemenin 2024 yılına ertelendiği açıklandı.

2024 YILINA ERTELENDİ

Konuyla ilgili yer alan haberde, “Gazprom ile yapılan görüşmelerde doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindi. Ödemesi yapılamayan bir ödeme olmadı bugüne kadar. Hep ödeme yapıldı. Şu anda resmen 600 milyon dolarlık ödeme gelecek yıla ertelendi. Fiyatlardaki artış bunda çok etkili oldu. Gazprom da bunu anlayışla karşıladı. Çünkü spot gaz alınması maliyetleri yükseltti” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, “İlerleyen aylarda da gaz ödemelerinde biraz erteleme imkanı var… Bu tutar 3 milyar doların üzerinde olabilir… 4 milyar doları da bulabilir. Bu tutar dünya ekonomilerindeki durumdan, petrol ve gaz fiyatlarındaki değişime, savaşın durumuna kadar pekçok faktöre bağlı” denildi.

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada “Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı” demişti.

İlgili Haberler
Seçim öncesi bakın ne bulundu. Ne petrol ne jelibon ne doğalgaz rezervi
Orhan Uğuroğlu Saray'dan doğalgaz abonelerine gelen mesajı açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz 'müjdesi'ne çarpıcı yanıt: Bolca taahütte bulunsunlar ki Bay Kemal de seve seve yapsın
Bizi kıskanan Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü. Ellerde indirim var bizde yok
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi Dünya
ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi
Afganistanlı 227 sığınmacı ülkelerine gönderildi Güncel
Afganistanlı 227 sığınmacı ülkelerine gönderildi
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti Sağlık
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı Magazin
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı
Almanya'da enflasyon geriledi Ekonomi
Almanya'da enflasyon geriledi