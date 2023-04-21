Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz 'müjdesi'ne çarpıcı yanıt: Bolca taahütte bulunsunlar ki Bay Kemal de seve seve yapsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde düzenlenen ‘Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, konutlarda 1 ay süreyle doğalgazın ücretsiz olacağını açıklarken, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketim bedelinin de faturalardan düşürüleceğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın duyurudğu ‘müjdeye’ ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erdoğan çok panik” diyen Kılıçdaroğlu, “Halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İYİDİR, HALKIN YARARINAYSA İYİDİR”

“Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

“BOLCA TAAHÜTTE BULUNSUNLAR Kİ BAY KEMAL DE SEVE SEVE YAPSIN”

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.”