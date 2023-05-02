Orhan Uğuroğlu Saray'dan doğalgaz abonelerine gelen mesajı açıkladı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından doğalgaz abonelerine gelen mesajı paylaşarak “Seçim gazı, kış bitti yaza gedli. Seçim öncesi millet kanar mı?” dedi.

Orhan Uğuroğlu Saray'dan doğalgaz abonelerine gelen mesajı açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde düzenlenen ‘Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konutlarda 1 ay süreyle doğalgazın ücretsiz olacağını açıklarken, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketim bedelinin de faturalardan düşürüleceğini duyurmuştu.

Yeniçağ Yazarı gazeteci Orhan Uğuroğlu ise Cumhurbaşkanlığı’ndan doğalgaz abonelerine gelen mesajı açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu, “Seçim gazı, kış bitti yaza gedli. Seçim öncesi millet kanar mı?” dedi.

Uğuroğlu’nun açıklamaları:

SEÇİM GAZI

Cumhurbaşkanlığı doğalgaz abonelerine şu SMS Mesajını gönderiyor

KIŞ BİTTİ YAZ GELDİ

Seçim öncesi millet kanar mı?

Peki 2023 bütçe yasasında var mı? Yok

Erdoğan cebinden mi ödeyecek?

Sayin abonemiz, 0064XX000X hesap numarali aboneliginize ait, 24 Nisan tarihi itibariyle bir ay sureyle olusan ya da olusacak dogal gaz faturaniz iptal edilecektir, odeme yapmamaniz gerekmektedir. Odeme yaptiysaniz tuketim bedeliniz musteri sozlesmesi hesabiniza iade olarak yansitilacaktir. Bu surecte olusacak dogal gaz faturaniz Cumhurbaskanligi tarafindan karsilanacaktir.

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KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

Öte yandan doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

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