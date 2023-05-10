Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur

Saadet Partisi 'Görevimiz İlk Tur' başlığıyla yeni bir seçim reklamı yayınladı. 'Milletin kasası'nın soyulmasıyla başlayan animasyon, vatandaşların oy kullanmasıyla devam ediyor.
"BEN KEMAL GELİYORUM"
Oyların atılmasının ardından sandıktan çıkan Bay Kemal beş kişiden oluşan soygun çetesini durduruyor. Filmde Kılıçdaroğlu'nun "Ben kemal geliyorum. Halktan çalınanı halka geri vereceğim. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım eyvallah başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
"GÖREVİMİZ İLK TUR"
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzlukla mücadele vaadinin ve seçimin ilk turda bitirilmesinin vurgulandığı animasyon videoyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız!” diyerek paylaştı.
KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI ALINTILADI
Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nun tweetini alıntılayarak "Hep beraber beytülmal’i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah" paylaşımını yaptı.