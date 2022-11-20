Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardım demişti. Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi tarafından düzenlenen Avrupa seçime hazırlık toplantısına katıldı.

Almanya'nın Duisburg şehrinde partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, “Milli Görüş gömleğini çıkardım” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"O GÜN BEYAZ SARAY'DA POZ VERDİ"

"Tayyip Bey, Erbakan Hoca’yı terk etmeye karar verdiğinde siyasi yasaklı, bu yasağın affedilip affedilmeyeceği de belli değil ama bugün başkalarını itham ediyor. O gün Beyaz Saray'da poz verdi. Ardından ise Siyonizm ödül verdi ve öyle döndü. Nasıl unutuyor bunu. İlk yaptığı iş ise Irak müdahalesine destek vermek oldu. 1.5 milyon Müslüman katledildi. Kadınlara tecavüz edildi. Alçakça çocuklara bile zulmettiler. Sonrada özür dilediler bizimkiler ise dilemedi ardından ise Suriye'ye müdahale edildi."

"İŞ ARAMAYA ÇIKTIĞINDA DESTEKLERİ KESİLİYOR"

"Cumhur İttifakı mensuplarının prensipleri var, karşındaki muhaliflere her türlü sözleri söylersiniz, hakareti edersiniz, hatta küfredersiniz. Sosyal yardım alan insan sayısı 11 milyonu geçti ama bunların hepsi endişeli iş aramaya çıktığı zaman destekler kesiliyor. O zamanda diyorlar ki işsizlik bitti. Nereden çıkarıyorsunuz? Yani böyle affedersiniz üç kağıtçılıkla ülkeyi yönetmeye çalışırsanız siz hiçbir şekilde yönetemezsiniz"

"SENİN NE ÖZELLİĞİN VAR DA İLK 100 OTOMOBİLİ SEN ALACAKSIN?"

"Cumhurbaşkanı dedi ki TOGG diye bir araba üreteceğiz, elektrikli olacak, 2 sene sonra faaliyete geçecek, ilk 100 otomobilin siparişini ben verdim başka kimse de sipariş vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanım niye? Senin ne özelliğin var da ilk 100 otomobili sen alacaksın? Bu gerçekleşmeyecek bir senede de kimse yarın bağırmasın diye bunu söylüyor. Samimi değiller, gerçekleştiremezler."

"MİLLİ GÖRÜŞ BASİT BİR GÖRÜŞ DEĞİL"

"Bizim kimseyle kavgamız yok. Bizim Avrupa ile hak ve adalet ekseninde irtibatımızı güçlendirmeyi emin olun arzu ederiz. Ama hak ve adalet ekseninde. Biz köle olamayız. Kimsenin köle olmasını da istemeyiz. Milli Görüş dediğiniz basit bir görüş değil. Milli Görüş gömleğini çıkardığın zaman hastalanmaman mümkün değil. Siyonist gömleği seni korumaz bunu iyi bil."