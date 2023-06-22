Merkez Bankası faizi ne kadar yükseltecek? İşte sızan bilgiler

Merkez Bankası seçim sonrası ilk faiz kararını bugün açıklayacak, piyasalar yüksek faiz artışı beklese de bunun tersinin olabileceğini söyleyenler de var.

Seçim sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesi sonrası ilk Para Politikası Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Şimşek’in gelmesi sonrası piyasalarda faiz artışına yönelik beklentiler arttı.

PİYASADA FAİZ BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

FAİZ ARTIŞININ SINIRLI OLMASI BEKLENTİSİ DE VAR

Özellikle yabancı basın kuruluşlarında Merkez Bankası’nın faizi yüzde 25’in çok üzerinde bir artış beklentisi olsa da bunun tersini düşünenler de var.

Son olarak Bloomberg’de çıkan haberde faiz artışının piyasa beklentilerinin altında olabileceği belirtildi.

Yatırım danışmanlığı şirketi Fidelity International’ın portföy yöneticisi Paul Greer, “Yatırımcılar alınacak karar karşısında hayal kırıklığına uğrayacak ve etkilenmeyecek” dedi.

Greer, “Şimşek’in açıklamaları, yeni ekonomi ekibinin hızlı ve kapsamlı reformları gerçekleştirmek ve piyasa güvenilirliğini artırmak için sınırlı siyasi sermaye ve etkiye sahip olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.

Neuberger Berman yöneticisi Kaan Nazlı ise “Kredi piyasası, Şimşek’in atanmasının ardından politikalarda keskin bir U dönüşü fiyatladı. Beklenenden daha düşük bir faiz artışı olması durumunda CDS ve eurobond piyasalarında hayal kırıklığı yaratması muhtemeldir” dedi.

AllianceBernstein ekonomisti Okan Akın’a göre ise ekonomi bürokrasisindeki diğer pozisyonlara olası atamalar ve politika görünümüne ilişkin yönlendirmeler, faiz kararının kendisinden daha önemli. Akın, “Bu, yatırımcılara para politikası kararlarının bağımsız olarak alınacağını gösterecek” dedi.

MERKEZ BANKASI’NDA POLİTİKA FAİZİ NE KADAR?

Merkez Bankası, son yıllarda üst üste yaptığı hamlelerle politika faizini tek haneli rakamlara indirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ söylemi sonrası politika faizi yüzde 8,5’e çekildi.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde başta Kapalıçarşı olmak üzere piyasalar hareketlendi. Döviz piyasası ve altında düşüş yaşanıyor. Dolar kuru 25,57 lira olurken Euro ise 25,93 lira seviyesinde bulunuyor. Ayrıca altının gram fiyatı ise 1461 liraya geldi.

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