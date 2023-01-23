Sabah Gazetesi'nden dünyada eşi benzeri olmayan anket

Gazeteduvar'ın haberine göre, iktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan ve künyesi açıklanmayan ankete göre; AKP'nin oy oranı yüzde 41 bandında.

Başka herhangi bir partinin oy oranının paylaşılmadığı anketin detaylarında şu ifadelere yer veriliyor:

KARARSIZLARIN OYU AKP'YE

"AKP'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AKP'ye yönelmeye başladığını gösterdi."

"EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu."

"Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunda kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu."

'AKP YÜZDE 41 BANDINI AŞTI'

Seçime doğru giderken AKP'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AKP'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı.

'OY VERMEM DİYENLER 47'LERE GERİLEDİ'

"Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artarken, özellikle bir sonuç dikkat çekti. "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor."

'AK Parti'ye oy vermenin gerekçeleri' ara başlığında ise, "6'lı masadaki dağınıklık muhalefetin oylarının hızla erimeye başlamasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

"HDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü özellikle İYİ Parti seçmeninde büyük tepki yarattı" tespiti yapıldı.

3 UNSURA DİKKAT ÇEKİLDİ

AKP açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur olarak; "Başkan Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz" olarak sıralandı.

Atıfta bulunulan anket çalışmasında MHP dahil olmak üzere başka herhangi bir partinin oy oranı paylaşılmadı.

Anketin hangi illerde ve kaç kişi arasında hangi yöntemle yapıldığı gibi 'künye' bilgilerine de yer verilmedi.