Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çay fiyatı şoke etti

Bir sosyal medya kullanıcısının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı çay, simit ve su fiyatları Twitter'da tartışmalara neden oldu. CHP 27. dönem İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de havalimanındaki hamburger fiyatlarını paylaşarak Söz konusu tartışmalara dahil oldu. Tekin, "Bu kafayla bugün uçuk gelen fiyat da yarın ülkenin normali olacak. Her seçimin bir sonucu var" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çay fiyatı şoke etti

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan çay, simit ve su alışverişinin fişi Twitter'da paylaşıldı. Fiyatların uçukluğu sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu paylaşımda, "2 simit, 2 küçük su, 1 bardak çay toplam 638.28 TL. Sadece 1 simit 203 TL... Uçuyoruz... Avrupa bizi kıskanıyor. Bu fiyat onlarda yok" ifadelerini kullandı.

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"YAZIK OLDU TÜRKİYE'YE"

CHP 27. dönem İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından 2021 ve 2023 yılındaki havalimanı hamburger fiyatlarını kıyaslayarak tartışmalara dahil oldu.

Tekin, “Bir hamburgere 500 lira verilir mi? 2021 fiyatını neden gösterdim? Çünkü o gün uçuk gelen fiyat, bugün normal fiyatın altında. Bu kafayla bugün uçuk gelen fiyat da yarın ülkenin normali olacak. Her seçimin bir sonucu var. Yazık oldu Türkiye'ye” dedi.

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