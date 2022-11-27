Sabri Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Jesus yorumu

Sabri Sarıoğlu, A Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için, "Çok renkli bir karakter, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor. Hatta bir maçtan sonra Jesus, Emre Mor'a serzenişte bulunmaya doğru giderken yardımcısı onu nasıl ezberlediyse Emre'yi oradan kaçırıyor. Takımdaşlık çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu, futbol yaşamında unutamadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Almanya'nın bize attığı son dakika golü. Ben her ay bir kere Almanya'nın attığı son dakika üçüncü golü rüyama girer. En az bir defa girer. Maçı hatırlayanlar belki bilir. Mücadelenin ilk yarısında çok önemli bir atağa çıkarken Almanyalı bir oyuncunun yerde yattığını görünce Hamit Altıntop durdurup topu dışarı atmıştı. Biz de aynı pozisyonu son dakika Almanlar'dan bekledik. Kazım yerdeydi, dışarı atmalarını beklerken iki üç saniyelik dalgınlıkla golü yedik. Golü atarken Philip Lahm önümden ikiye bir yapıp geçti. O sahne rüyama girer. İkinci golde ben ona çalım atıp geçmiştim sonra o benden intikamını aldı."