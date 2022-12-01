Jorge Jesus'tan şoke eden sözler. ''Türkiye ile Arabistan aynı''

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir." dedi.

Jesus, Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hazırlık maçlarının ilkini oynadıklarını, oyuncularının maç ritmini kaybetmemesi için 4 hafta boyunca hazırlık maçları yapacaklarını ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Maçta ilk yarı rakiplerinden iyi olduklarını ancak kolay bir gol yediklerini kaydeden Jesus, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarı işimizi daha kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu." ifadelerini kullandı.

JOAO PEDRO'NUN DURUMU

Takımdaki sakatlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, lige verilen 5 haftalık aranın kendilerine iyi geleceğini bildiklerini ve aranın sakatların dönmesi açasından önemli olduğunu kaydederek, "Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından." diye konuştu.

YABANCI KURALINA VURGU

Jorge Jesus, daha önce lisans çıkmayan Lemos ve Bruma'ya lisans çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya karşılık da yabancı kuralına işaret ederek şu yanıtı verdi:

"Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Transfer ve liste için birilerinin gitmesi gerekiyor. Lemos bu maçta oynadı çünkü o pozisyonda elimizde çok çözüm yok. İki genç oyuncu da vardı; Yusuf ve Yiğit. Lemos, 5 aydır oynamıyordu, bu maç iyi oynadı, fiziksel zorluk yaşadı ama bu normal. Transfer sezonuna bakacağız. Ama kolay değil. Onların kadroya dahil olmaları için birilerinin gitmesi gerekiyor.

Ne yapacağımıza bakacağız transfer döneminde. Savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bugün gördük. Serdar zaman zaman sakatlıklar yüzünden takımdan ayrı kalabiliyor. Peres sakat. Türkiye'de yarışan Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 takım var. Avrupa'da son 16'dayız. Başarının bedeli bu. Başarılı olup ilerlemesek belki bu sakatlıkları yaşamazdık. Ama defans bölgesini, elimizde daha fazla çözüm olması için iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek.''

''YABANCI SINIRI KALİTE OLARAK DÜŞÜK DİYEBİLECEĞİMİZ ARABİSTAN VE TÜRKİYE'DE VAR''

''Fikir belirtmem gerekirse bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Portekiz'de yabancı kuralı yok ama başka kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfuslu olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarabiliyor ve takımları da dünya sıralamasında ön sıralarda yer alabiliyor.

Ben şahsi olarak şu düşüncedeyim; Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor. Kaliteli oyuncu getirirseniz katkı sağlıyorlar. Altyapı önemli, imkanlar, şartlar her zaman daha iyi hale getirilmeli. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir."

DÜNYA KUPASI'NDAKİ OYUNCULARININ DURUMU

Lemos ve Bruma'nın performanslarını daha yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun yeni bir durum olmadığını da aktaran Jesus, "Lige verilen arada hatalarımızı gidermek için, daha üst seviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün takımlar böyle değerlendirebiliyor arayı. Lig başlayınca göreceğiz seviyeyi. Bu işimizin bir parçası. Her gün her antrenmanda daha iyi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü biliyoruz ki hem bireysel hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kupası'na katılan oyuncularının performansı sorulan deneyimli teknik adam, "Valencia 3 maçta 3 gol attı, iyi performans sergiledi. Fiziksel olarak da iyi seviyede değildi. Takımı elendiği için izin yapıp birkaç gün içinde takıma katılacak. Belçika'nın da bir maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takımımıza katılacak. Bu iki oyuncuya ihtiyacı var takımın." dedi.

DÜNYA KUPASI FAVORİLERİ

Kupada 4 favori takımının olduğunu belirten Jesus, "Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Bu ikisi kalite anlamında diğerleriyle aynı seviyede değil. Kısa süreli, eşleşmeli tur olduğu için, ama her şey olabilir bu turnuvada. 4 takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI VE RONALDO

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği sürpriz maçta, Arabistan'da görev yaptığı için kendi taktiğinin konuşulduğu hatırlatılan Jesus, şu görüşünü paylaştı:

"Arabistan takımında, bir zaman görev yaptığım Al Hilal takımından çok oyuncu var. 13 oyunca çağrıldı. Arjantin maçında ilk 11'in 6'sı Al Hilal oyuncusuydu. Kaleciyle çalışmamıştım. Arabistan'da da yabancı sınırlaması var. Ben gittiğimde oyuncu sınırı 5'ten 7'ye çıkmıştı. Bu değişim onları olumlu anlamda değiştirmişti, faydası oldu. O ligde de iyi oyuncular var. Beni şaşırtmadı Arjantin sonucu. Birkaç yıl oluyor ayrılalı. Kazanmalarının benimle alakası yok o yüzden. Belki onların teknik direktörünün başarısı. Belki fikirleri benimle aynıdır, olabilir."

Ronaldo'nun durumunu da değerlendiren Jesus, şunları kaydetti:

"Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz, aramızda iyi bağ var. Messi ve Ronaldo belki şu an son dünya kupalarını oynuyorlar. Ama dünyanın en iyi iki oyuncuları olduklarına şüphe yok. O seviyede başka oyuncular yok. Seviyelerine yaklaşanlar var ama o seviyede olduklarını düşünmüyorum. Ronaldo'nun dünyaya örnek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Finansal ihtiyacı yok, her şeyi başarmış ama ilk tutkusuyla oynuyor, başarıya aç bir şekilde. Bu da futbola olan aşkını gösteriyor.

Zaten dünyanın en iyi futbolcuları aşk sebebiyle bu seviyeye ulaşıyorlar. Pele ve Maradona da öyle. Messi ve Ronaldo da öyle. Diğerleri kalite olarak onların seviyesine ulaşabilirler ama bu bakış açısına ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Özel hayatta başka şeyler de var çünkü. Futbolu hayatlarında her şeyi önüne koymuşlar. Bu yüzden her futbolcu o seviyeye gelmez diye düşünüyorum."