Jorge Jesus Katar'da mı? Türbanı niye taktı?

Depor Gazetesi'nin "unutulmayan üzüntü" başlığıyla verdiği bu fotoğraf sosyal medyada sık paylaşıldı.

Bu fotoğraf 2019 yılında Doha'da Liverpool-Flamengo arasında oynanan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçından önce çekilmişti.

O maçta Jesus'un çalıştırdığı Flamengo Liverpool'a 1-0 yenilmişti.Jorge Jesus bu fotoğraf için, "Doha'nın kültürünün ve ışıklarının tadını çıkarıyorum" demişti.

İşte o fotoğraf;