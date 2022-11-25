Jorge Jesus Katar'da mı? Türbanı niye taktı?

Depor Gazetesi'nin "unutulmayan üzüntü" başlığıyla verdiği bu fotoğraf sosyal medyada sık paylaşıldı.
Bu fotoğraf 2019 yılında Doha'da Liverpool-Flamengo arasında oynanan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçından önce çekilmişti.
O maçta Jesus'un çalıştırdığı Flamengo Liverpool'a 1-0 yenilmişti.Jorge Jesus bu fotoğraf için, "Doha'nın kültürünün ve ışıklarının tadını çıkarıyorum" demişti.
İşte o fotoğraf;
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