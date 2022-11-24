Jorge Jesus o günü unutamıyor

Tarih 23 Kasım 2019'du.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımı Flamengo son dakikalarda River Plate karşısında Gabigol'den iki golle muhteşem bir geri dönüşün ardından ikinci Copa Libertadores da América'yı kazandı.

Bugün Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, şampiyonluğu hatırlamak için sosyal medyada bir açıklama yaptı ve "Bugün (23) 3 yıl önce, asla unutmayacağım bir gün" dedi.