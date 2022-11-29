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Fenerbahçelileri sevindirecek Jorge Jesus gelişmesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği şekilleniyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:25
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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus ile ilgili taraftarı sevindirecek gelişme

Fenerbahçelileri sevindirecek Jorge Jesus gelişmesi
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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme yapan Jorge Jesus'un sezon seoznunda mukavele yenileyip yenilemeyeceği camiada büyük merak konusu.

Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli hoca yöneticilerle yaptığı son görüşmede bu konuyla ilgili önemli ipuçları vardı.

Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Jesus şunları söyledi:

"Bu kulübü İstabul'u ve bu ülkenin insanlarını seviyorum. Burada çalışmaktan memnunum. Yönetimle de uyum içindeyiz. Bunlar benim için önemli." dedi.

Jesus'un bu sözleri "Devam etmeye sıcak bakıyor" şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus'la sezon bitmeden sözleşme uzatmak istiyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde resmen taraftarların sevgilisi haline geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerde aldığı başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkarma başarısı gösterdi. 

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