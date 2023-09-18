Sabun otu cilt hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına iyi gelen sabun otunun faydaları dikkat çekti.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

-Akne

-Egzama

-Kurdeşen (ürtiker)

-Uçuk ve zona

-Sedef hastalığı

-Mantar enfeksiyonları

-Cilt kanseri

NASIL KULLANILIR?

İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Normal dozajda herhangi bir yan tesiri yoktur.